«الوطني لمكافحة الأمراض» يعلن عدم تسجيل أي حالات إصابة بكورونا في ليبيا

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدم تسجيل أي حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا في ليبيا.

وتابع المركز في النشرة الوبائية الليبية ليوم الجمعة، أن عدم تسجيل أي حالات إصابة بالفيروس القاتل، جاءت بناءً على بيانات واردة من شبكة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمستشفيات والمراكز الصحية، وبيانات واردة من مكتب الرقابة الصحية الدولية عبر المنافذ.

وفي وقت سابق من اليوم نفت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، تسجيل أي إصابات بفيروس «كورونا» في المنطقة الشرقية.

جاء ذلك على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة، معتز الطرابلسي، في بيان ردا على أنباء تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت عن تسجيل حالة مصابة بفيروس «كورونا» المستجد في أحد مستشفيات المنطقة الشرقية.