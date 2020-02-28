إزالة العشوائيات بسوق الخضراوات في طبرق

إزالة العشوائيات بسوق الخضراوات في طبرق, 28 فبراير 2020 (الإنترنت)

قامت لجنة الإزالة المكلفة من المجلس التسييري لبلدية طبرق، بإزالة كل العشوائيات الموجودة بسوق الخضراوات الرئيسية بمدينة طبرق.

وحسب المكتب الإعلامي للمجلس التسييري لبلدية طبرق، فبعد ورود تقارير من جهاز الحرس البلدي والرعاية الصحية الأولية ومكتب الإصحاح البيئي، بأن السوق مليئة بالقوارض والصراصير والكلاب الضالة، التي ستتسبب في انتشار الأمراض، ناهيك بوجود طفح لمياه الصرف الصحي داخل السوق، ما دعا اللجنة لإزالة كل العشوائيات بسوق الخضراوات الرئيسية.

وأضاف المكتب أن سوق الخضراوات الرئيسية بطبرق لا تخضع لأي نوع من الرقابة من قبل الجهات المختصة، لذلك كلف المجلس التسييري لجنة إزالة ومتابعة بسوق الخضراوات لإعادة تنظيمها وتنسيقها وإظهارها بالمظهر الصحي الحسن.