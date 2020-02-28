«صحة الموقتة» تنفي الشائعات حول تسجيل إصابات بفيروس «كورونا» في المنطقة الشرقية

نفت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، مساء الجمعة، تسجيل أي إصابات بفيروس «كورونا» في المنطقة الشرقية.

جاء ذلك على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة، معتز الطرابلسي، في بيان ردا على أنباء تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت عن تسجيل حالة مصابة بفيروس «كورونا» المستجد في أحد مستشفيات المنطقة الشرقية.

وشددت الوزارة على أنه فور ظهور الشائعات تمت المتابعة من قبل مدير إدارة التفتيش والمتابعة، نوري الفسي، ومدير إدارة الرعاية الصحية، حسين العوامي، بحضور مدير عام مستشفى الكويفية، الدكتور أنس البرغثي، للتأكد من ذلك.

وأكد الطرابلسي أن «ليبيا خالية تماما من أي إصابة بفيروس كورونا»، داعيا كل وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية للتأكد من المعلومات المتداولة من المصدر الرسمي والوحيد في وزارة الصحة بالحكومة الموقتة.

ولفت إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، من خلال تجهيز أماكن العزل والحجر الصحي وتوفير أجهزة القياس الحراري والمستلزمات الطبية استكمالاً للجهود التي تم اتخاذها من قبل وزارة الصحة الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، مع اتخاذ إجراءات وقائية استباقية لمنع وصول فيروس «كورونا» المستجد‪ (19-COVID) ‬إلى ليبيا.