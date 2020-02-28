السفارة الأميركية تدين قصف مطار معيتيقة و«أحياء مأهولة» في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 فبراير 2020, 08:24 مساء

دانت السفارة الأميركية في ليبيا، قصف قوات القيادة العامة، اليوم، على مطار معيتيقة وعدة أحياء مأهولة بالمدنيين في طرابلس، اليوم الجمعة.

وقالت السفارة إنها تنضم للبعثة الأممية في التنديد بهذه الهجمات «المثيرة للقلق»، خصوصا أنها تأتي في وقت يجتمع ممثلو الطوائف الليبية من جميع أنحاء البلاد في جنيف، تحت رعاية الأمم المتحدة، ووفقا لقرار مجلس الأمن 2510، ضمن لقاءات الحوار السياسي.

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وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قوات حكومة الوفاق أن مطار معيتيقة ومحيطه، وكذلك أحياء سكنية في طرابلس تعرضت لقصف من قبل قوات القيادة العامة بأكثر من 60 صاروخ غراد؛ بينما قررت إدارة شؤون الجرحى طرابلس إخلاء بعض الحالات الخطرة في مستشفى معيتيقة التابع لجهاز الطب العسكري نتيجة القصف؛ فيما أعلن مطار معيتيقة تعليق الملاحة الجوية لحين إشعار آخر.

 

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