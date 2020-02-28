بالصور.. افتتاح قسم للسمعيات بمركز طبرق الطبي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الجمعة 28 فبراير 2020, 07:44 مساء
افتتاح قسم للسمعيات بمركز طبرق الطبي, 28 فبراير 2020 (الإنترنت)

افتتحت إدارة مركز طبرق الطبي، اليوم الجمعة، قسما خاصا بالسمعيات، يهدف إلى معالجة وتحسين وتأهيل ضعاف السمع ببلدية طبرق.

ولفت المسؤول الإعلامي لمركز طبرق، معتز خالد، إلى «بوابة الوسط»، اليوم الجمعة، عن افتتاح قسم السمعيات بمركز طبرق الطبي بعد تجهيزه وتأهيل طاقم إعادة التأهيل النطقي والسمعي، إذ تلقى دورة تدريبية مكثفة بمدينة بنغازي، حتى يتم تأهيل ضعاف السمع ومعالجتهم بطبرق.

وأضاف خالد أن مركز طبرق الطبي سبق له زراعة أكثر من قوقعة لعدد من الحالات في إطار توطين العلاج بالداخل.

ويقدم مركز طبرق الطبي خدماته الطبية للمنطقة الممتدة من إمساعد شرقا إلى البيضاء غربا حتى الجغبوب جنوبًا.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بركان الغضب»: استهداف مطار معيتيقة وأحياء في طرابلس بأكثر من 60 صاروخا
ليبيا
المصير المجهول ما زال يطارد الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
أميركا تدعو النظام السوري وروسيا إلى وقف الهجوم في إدلب بعد مقتل 33 جنديا تركيا
عربى
العريبي يحمل «مركزي البيضاء» مسؤولية تأخر صرف المرتبات
ليبيا
لأول مرة في تاريخ السعودية.. إطلاق أول دوري نسائي لكرة القدم
رياضة عالمية
ضو المنصوري لـ«بوابة الوسط»: حوار جنيف ولد ميتا عن قصد من غسان سلامة
ليبيا
«كورونا» القاتل يهدد حلم إقامة أولمبياد طوكيو ويورو 2020
رياضة عالمية
بوتين يكشف أنه رفض استخدام «دوبلير» ليحل مكانه عند الحاجة
دولى
الحكومة الموقتة تصدر تعليمات عاجلة بشراء 6 ملايين كمامة لمواجهة كورونا
ليبيا
رعب في إيران بعد وفاة مسؤولين جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد
دولى
في العدد 223 من جريدة «الوسط»: «جنيف» بمن حضر.. وأزمة مجهولي النسب
ليبيا
تعليق العمرة وغسل المسجد الحرام أربع مرات يوميا ضمن إجراءات سعودية في مواجهة ...
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: وجبة إفطار كبيرة تسهم في التخلص من السعرات الحرارية