رئيس النواب المجتمعين في طرابلس يندد بقصف مواقع في العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 فبراير 2020, 05:59 مساء
رئيس مجلس النواب المجتمعين في طرابلس حمودة سيالة (أرشيفية : الإنترنت)

ندد رئيس مجموعة النواب المجتمعين في طرابلس حمودة سيالة بقصف مواقع في طرابلس اليوم الجمعة، معبرا عن «أسفه الشديد لعمليات القصف».

وطالب سيالة في بيان، البعثة الأممية بـ« ممارسة ولو جزء ضئيل من الضغط على الطرف الذي يرفض وقف إطلاق النار وعطل جولات الحوار بانسحابه منها»، متهما هذا الطرف بارتكاب «جرائم حرب بحق العاصمة وأهلها».

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وأضاف أنه يجب توجيه الضغط إلى هذا الطرف، الذي لم يسمه «بدلا من تركيز الضغط كله على الأطراف التي تواجدت فعليا في جنيف»، داعيا المجتمع الدولي إلى «تحمل مسئولياته واحترام قرارات مجلس الأمن الدولي ومعاقبة مخالفيها».

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قوات حكومة الوفاق أن مطار معيتقية ومحيطة وكذلك أحياء سكنية في طرابلس تعرضت لقصف من قبل قوات القيادة العامة بأكثر من 60 صارخ غراد؛ بينما قررا إدارة شؤون الجرحى طرابلس إخلاء بعض الحالات الخطرة في مستشفى معيتيقة التابع لجهاز الطب العسكري نتيجة القصف؛ فيما أعلن مطار معيتيقة تعليق الملاحة الجوية لحين إشعار آخر.

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