سلامة: جولة جديدة من مفاوضات المسار السياسي خلال أيام

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 فبراير 2020, 03:48 مساء

أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة عقد جولة جديدة من مفاوضات المسار السياسي لحل الأزمة الليبية خلال الأيام المقبلة، من دون توضيح توقيتها بالتحديد.

جاء ذلك خلال  مؤتمر صحفي عقده غسان سلامة في جنيف اليوم الجمعة. 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أميركا تدعو النظام السوري وروسيا إلى وقف الهجوم في إدلب بعد مقتل 33 جنديا تركيا
عربى
العريبي يحمل «مركزي البيضاء» مسؤولية تأخر صرف المرتبات
ليبيا
لأول مرة في تاريخ السعودية.. إطلاق أول دوري نسائي لكرة القدم
رياضة عالمية
«كورونا» القاتل يهدد حلم إقامة أولمبياد طوكيو ويورو 2020
رياضة عالمية
بوتين يكشف أنه رفض استخدام «دوبلير» ليحل مكانه عند الحاجة
دولى
الحكومة الموقتة تصدر تعليمات عاجلة بشراء 6 ملايين كمامة لمواجهة كورونا
ليبيا
رعب في إيران بعد وفاة مسؤولين جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد
دولى
في العدد 223 من جريدة «الوسط»: «جنيف» بمن حضر.. وأزمة مجهولي النسب
ليبيا
تعليق العمرة وغسل المسجد الحرام أربع مرات يوميا ضمن إجراءات سعودية في مواجهة ...
عربى
«مكافحة الأمراض» يعلق على حالة اشتباه بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
أرملة القذافي: سيف الإسلام أسير
ليبيا
أزمة جراد «غير مسبوقة» في شرق أفريقيا.. وسباق للقضاء عليه بعد وصوله لجنوب ...
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: وجبة إفطار كبيرة تسهم في التخلص من السعرات الحرارية