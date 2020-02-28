سلامة: جولة جديدة من مفاوضات المسار السياسي خلال أيام

أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة عقد جولة جديدة من مفاوضات المسار السياسي لحل الأزمة الليبية خلال الأيام المقبلة، من دون توضيح توقيتها بالتحديد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده غسان سلامة في جنيف اليوم الجمعة.
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