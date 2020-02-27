المنطقة العسكرية طرابلس تدين تفرد البعثة الأممية بالقرار السياسي في ليبيا

جانب من اجتماع قادة المنطقة العسكرية طرابلس والقادة الأمنيين والمدنيين، 27 فبراير 2020. (قوة حماية طرابلس)

دان بيان صادر عن اجتماع للمنطقة العسكرية طرابلس والقادة الأمنيين والقوات المساندة لها ومديرية أمن طرابلس وعمداء بلديات طرابلس الكبرى ومنظمات المجتمع المدني، «تفرد البعثة الأممية بالقرار السياسي في كل ما يتعلق بليبيا وحصر اختيارات أعضاء مجموعات الحوار في فئة لا تمثل كل الشعب الليبي».

وطالب البيان الصادر اليوم الخميس، البعثة الأممية بتمثيل حقيقي لليبيين ينبع من اختيارهم من النقابات والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك حسب ما نشرت الصفحة الرسمية لقوة حماية طرابلس على موقع «فيسبوك».

كما دان البيان «عرقلة بعض الدول تنفيذ ما اتفق عليه في مؤتمر الصخيرات وخاصة الترتيبات الأمنية والعمل على تقويضه وإفشاله».

وشدد البيان على احترم الاتفاقات الدولية والتي لا تخل بسيادة الدولة الليبية، وفي ذات الوقت أعلن رفضه «وجود أي قواعد عسكرية أجنبية» في ليبيا.

جانب من اجتماع قادة المنطقة العسكرية طرابلس والقادة الأمنيين والمدنيين، 27 فبراير 2020. (قوة حماية طرابلس)

جانب من اجتماع قادة المنطقة العسكرية طرابلس والقادة الأمنيين والمدنيين، 27 فبراير 2020. (قوة حماية طرابلس)

جانب من اجتماع قادة المنطقة العسكرية طرابلس والقادة الأمنيين والمدنيين، 27 فبراير 2020. (قوة حماية طرابلس)