فرنسا وإيطاليا تدينان التدخلات الأجنبية واستخدام الميليشيات والمرتزقة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 فبراير 2020, 10:10 مساء
رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. (آكي)

أعربت فرنسا وإيطاليا عن إدانتهما «بشدة لكل التدخلات الخارجية وانتهاكات حظر الأمم المتحدة المفروض على الأسلحة» إلى ليبيا، التي «تغذي الصراع العسكري» بين طرفي النزاع هناك، وفق مسودة بيان نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

كما دانت مسودة البيان الختامي للقمة الإيطالية - الفرنسية برئاسة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «استخدام الميليشيات الأجنبية والمرتزقة في البلاد، والهجمات على المواطنين وعلى البنى التحتية المدنية في النزاع».

كما استهجنت مسودة بيان القمة الملتئمة في مدينة نابولي الإيطالية، اليوم الخميس، «توظيف الموارد المحلية كأداة للحرب أو كمصدر لتمويل الميليشيات»، دون توجيه أصابع الاتهام نحو طرف دون غيره، بحسب «آكي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوتين يكشف أنه رفض استخدام «دوبلير» ليحل مكانه عند الحاجة
دولى
رعب في إيران بعد وفاة مسؤولين جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد
دولى
في العدد 223 من جريدة «الوسط»: «جنيف» بمن حضر.. وأزمة مجهولي النسب
ليبيا
تعليق العمرة وغسل المسجد الحرام أربع مرات يوميا ضمن إجراءات سعودية في مواجهة ...
عربى
«مكافحة الأمراض» يعلق على حالة اشتباه بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
أرملة القذافي: سيف الإسلام أسير
ليبيا
أزمة جراد «غير مسبوقة» في شرق أفريقيا.. وسباق للقضاء عليه بعد وصوله لجنوب ...
دولى
روسيا تبدي رأيها حول نص اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
السراج: محادثات «5+5» مستمرة وليس هناك رابح أو خاسر في الحرب
ليبيا
بالصور.. عرض اللحظات الأخيرة لسلمان العبيدي منفذ هجوم مانشستر أمام هيئة المحلفين
ليبيا
وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: الليبيون قد يركبون قوارب الهجرة هربا من الحرب
ليبيا
إردوغان يعلن مقتل جنديين تركيين في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا يصيب الصداع النصفي النساء أكثر من الرجال؟