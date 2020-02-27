«المركزي» و«المحاسبة»: اتفاق على الإطار العام للترتيبات المالية 2020

اجتماع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك اليوم الخميس. (ديوان المحاسبة)

اتفق المصرف المركزي وديوان المحاسبة، اليوم الخميس، على «الإطار العام الذي ينبغي أن تكون عليه الترتيبات المالية للعام 2020، والقرارات والإجراءات التي ينبغي على الحكومة اتخاذها».

وخلال اجتماع محافظ «المركزي» الصديق الكبير ورئيس الديوان خالد شكشك في طرابلس جرت «مناقشة الترتيبات المالية والمخاوف المثارة بشأنها في ظل استمرار أزمة إيقاف إنتاج النفط وتصديره»، وفق الصفحة الرسمية لديوان المحاسبة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، واستعرض الكبير وشكشك «تداعيات الأزمة الراهنة، وأهم الإجراءات والخطوات الاحترازية الممكن اتخاذها لمواجهة تلك التداعيات».

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وتصاعدت وتيرة القلق من عدم صدور الترتيبات المالية لأوجه الإنفاق والموارد المتوقعة حتى الآن، وذلك رغم مضى نحو شهرين على بدء العام الجديد 2020، في وضع استثنائي أرجعه مسؤولون ومحللون إلى استمرار إغلاق المنشآت والموانئ النفطية الذي أدى إلى توقف إنتاج النفط منذ 19 يناير الماضي، وكبد الميزانية خسائر تجاوزت 2.2 مليار دولار حتى الآن.