تنسيق ليبي مع «الصحة العالمية» للاستجابة لـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 فبراير 2020, 04:29 مساء
مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض ورئيس مكتب منظمة الصحة العالمية بليبيا خلال لقاء اليوم (فيسبوك)

بحث مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين بشير النجار، مع رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية بليبيا إليزابيث هوف، آلية التنسيق بين الطرفين للاستجابة لفيروس «كورونا» المستجد.

وكان المركز أقر خطة الاستجابة الوطنية لمواجهة خطر انتشار الفيروس في ليبيا ضمن إجراءاته الوقائية الاحترازية لتقليل خطر دخول الفيروس إلى البلاد.

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ولا تزال ليبيا خالية من أية إصابات بالوباء، فيما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أخذ عينة لمواطن ليبي قادم من إيطاليا عبر تونس للاشتباه في إصابته بفيروس «كورونا» المستجد، لافتا إلى أن الفحص المعملي للعينة أظهر خلو الحالة من الفيروس.

يذكر أن فيروس «كورونا» المستجد ظهر أولا في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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