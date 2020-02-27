بعد ساعات من القصف.. مطار معيتيقة يستأنف الرحلات الجوية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 فبراير 2020, 02:58 مساء
إحدى طائرات شركة الخطوط الجوية الليبية في مطار معيتيقة، (أرشيفية: صفحة المطار على فيسبوك)

أعلن مطار معيتيقة الدولي إعادة فتح أجوائه واستئناف الرحلات المجدولة، اليوم الخميس، بعد ساعات من تعليق الملاحة إثر تعرضه لقصف بصواريخ غراد.

وأوضح المطار، في صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «طائرة الخطوط الجوية الليبية غادرت من مطار معيتيقة الدولي قاصدة مطار الملكة علياء الدولي بعمان لتصل لوجهتها نحو الساعة 17:55»، مشيرا إلى أن «الشركات الناقلة باشرت بإجراءات رحلاتها».

وفي وقت سابق اليوم، دانت بعثة الأمم المتحدة «القصف المتكرر على مدى اليومين الماضيين لمطار معيتيقة»، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن تعرض المطار لقصف بصواريخ غراد.

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واتهمت «بركان الغضب» قوات القيادة العامة بشن هذا الهجوم، فيما لم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة هذه الأنباء من مصدر مستقل. ويتعرض المطار لعمليات قصف متكررة منذ اندلاع حرب العاصمة طرابلس في أبريل من العام الماضي، والتي لم توقفها الهدنة التي جرى الإعلان عنها برعاية روسية تركية.

يذكر أن المطار الواقع شرق طرابلس تعرض، الإثنين الماضي، إلى «قصف عشوائي تزامن مع إقلاع طائرة الخطوط الجوية الليبية»، حيث أجبر القصف الطائرة على عودتها، وتعليق الملاحة الجوية بالمطار لفترة وجيزة.

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