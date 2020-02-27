البعثة الأممية تدين «القصف المتكرر» لمطار معيتيقة

شعار البعثة الأممية. (الإنترنت)

دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، «القصف المتكرر على مدى اليومين الماضيين لمطار معيتيقة، الذي يعد منفذًا حيويًّا ومهمًّا لآلاف الليبيين في طرابلس الكبرى، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن تعرض المطار لقصف بصواريخ غراد.

وأشارت البعثة الأممية في بيان رسمي، إلى «استمرار خروقات الهدنة التي أعلنت في 12 يناير الماضي»، وفق تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ونبه البيان إلى أن «هذه الخروقات في الوقت الذي يسعى فيه الليبيون مع الأمم المتحدة جاهدين عبر المسارات الثلاثة لإنهاء الاقتتال والتوصل لحلول نهائية للأزمة الليبية ووضع حد لمعاناة الشعب الليبي التي تتفاقم كل يوم».

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وأعلن مطار معيتيقة الدولي «توقف الملاحة الجوية بسبب تعرضه لقصف مستمر»، بعد قليل من إعلان عملية «بركان الغضب»، تعرض المطار ومنطقة شرفة الملاحة لقصف بصواريخ غراد.

واتهمت «بركان الغضب» قوات القيادة العامة بشن هذا الهجوم، فيما لم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة هذه الأنباء من مصدر مستقل.

ويتعرض المطار لعمليات قصف متكررة منذ اندلاع حرب العاصمة طرابلس في أبريل من العام الماضي، والتي لم توقفها الهدنة التي جرى الإعلان عنها برعاية روسية تركية.

يذكر أن المطار الواقع شرق طرابلس تعرض، الإثنين الماضي، إلى «قصف عشوائي تزامن مع إقلاع طائرة الخطوط الجوية الليبية»، حيث أجبر القصف الطائرة على عودتها، وتعليق الملاحة الجوية بالمطار لفترة وجيزة.