عقيلة يعزي الرئيس المصري في وفاة مبارك

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 فبراير 2020, 01:31 مساء
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في البرلمان المصري، 12 يناير 2020، (أرشيفية: الإنترنت)

بعث رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، برقية تعزية إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وحسب الموقع الرسمي للمجلس، أعرب صالح عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، سائلا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته. واستذكر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الدور البطولي الذي قام به مبارك في حرب أكتوبر المجيدة.

وشيعت مصر، الأربعاء، جثمان مبارك، الذي توفي الثلاثاء عن عمر يناهز 92 عامًا، بجنازة عسكرية في القاهرة. وتقدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مشيعي الجنازة، التي شهدتها ضاحية في شرق القاهرة، وشارك فيها مسؤولون عسكريون كبار وسياسيون ودبلوماسيون ونجلاه علاء وجمال مبارك.

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