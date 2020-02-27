ماس: مجلس الأمن يناقش سبل إحراز تقدم في «عملية برلين»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 فبراير 2020, 11:36 صباحا
من جلسة مجلس الأمن اليوم الخميس. (تويتر)

قال وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس، اليوم الخميس، إن «مجلس الأمن يناقش كيفية إحراز تقدم في عملية برلين بشأن ليبيا»، في إشارة إلى مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية الذي انعقد في 19 يناير الماضي.

وأوضح وزير الخارجية الألماني في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لا تزال الأمم المتحدة في صميم النظام المتعدد الأطراف».

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وفي 12 فبراير الماضي، صوت مجلس الأمن بالموافقة بالأغلبية على اعتماد مشروع القرار رقم «2510» المقدم من بريطانيا بخصوص وقف إطلاق النار في ليبيا، والترحيب بمخرجات مؤتمر برلين، وهو أول قرار ملزم يتبناه المجلس منذ اندلاع المعارك بداية أبريل الماضي.

ويشدد القرار على «ضرورة إرساء وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار في ليبيا في أقرب فرصة»، وأصرت لندن على تضمين نص القرار «قلق (مجلس الأمن) إزاء الضلوع المتزايد للمرتزقة في ليبيا».

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