الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 فبراير 2020, 10:53 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة اليوم الخميس.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، يكون الطقس معتدلا ومستقرا غدًا، الجمعة، على أغلب مناطق البلاد، إذ تكون الأجواء صافية ومشمسة في أغلب الأوقات (طقس ربيعي).

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقعة اليوم على مناطق شمال البلاد بين 17 و22 درجة مئوية، ولا تتجاوز 16 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر، بينما تكون بين 24 و29 درجة مئوية على مناطق الوسط والجنوب، وفق النشرة.

وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا غدا، الجمعة، خلال فترة منتصف النهار على مناطق شمال غرب البلاد، إذ من المتوقع أن تتجاوز 25 درجة مئوية على بعض المناطق، في حين تبقى منخفضة نسبيا أثناء الليل والصباح الباكر على أغلب المناطق.

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