«مكافحة الأمراض» يعلق على حالة اشتباه بفيروس «كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 فبراير 2020, 12:55 صباحا
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، أخذه عينة لمواطن ليبي قادم من إيطاليا عبر تونس للاشتباه في إصابته بفيروس «كورونا» المستجد، لافتًا إلى أن الفحص المعملي للعينة أظهر خلو الحالة من الفيروس.

وأوضح المركز أن مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ مطار «معيتيقة» الدولي أخطره بوجود حالة اشتباه بفيروس «كورونا» لمسافر ليبي قادم من إيطاليا عبر تونس، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المركز بموقع «فيسبوك».

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وبالتنسيق مع وزارة الصحة أحال مركز مكافحة الأمراض الحالة إلى إحدى غرف العزل المخصصة، وأخذ عينة معملية وأرسلها إلى المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع للمركز، الذي أكد خلو الحالة من الفيروس.

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