«صحة الوفاق» تتابع صيانة المختبر الطبي المرجعي بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 فبراير 2020, 11:20 مساء
وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق خلال تفقده لأعمال صيانة المختبر المرجعي بطرابلس، 26 فبراير 2020. (صحة الوفاق)

تابع الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد هيثم عيسى، خلال زيارة تفقدية اليوم الأربعاء، المرحلة الأخيرة من أعمال صيانة المختبر الطبي المرجعي بمدينة طرابلس.

ويخضع مبنى المختبر الطبي المرجعي لأعمال صيانة تشمل كل الأعمال المدنية، كما سيجري تجهيز المختبر باحتياجاته من أجهزة ومعدات طبية تنفيذًا لخطة الوزارة الرامية لدعم القطاع الصحي العام، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الصحة بموقع «فيسبوك».

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يشار إلى أن هذه الزيارة التفقدية هي الرابعة التي يجريها الوكيل للمختبر الطبي المرجعي في طرابلس منذ منذ انطلاق أعمال صيانته في يوليو الماضي.

وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق خلال تفقده لأعمال صيانة المختبر المرجعي بطرابلس، 26 فبراير 2020. (صحة الوفاق)
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