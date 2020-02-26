وكيل «تعليم الوفاق» يتابع انتظام الدراسة في عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 فبراير 2020, 09:03 مساء
وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق، عادل جمعة، خلال اجتماع بمراقبة تعليم عين زارة، 26 فبراير 2020. (تعليم الوفاق)

تابع وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق، عادل جمعة، خلال لقائه اليوم الأربعاء، مع مراقب التعليم ببلدية عين زارة، محمد القبائلي، ومديري مكتبي التعليم الأساسي والثانوي، ورئيسي قسمي الامتحانات والاحتياط العام بالمراقبة، سير العملية التعليمية بالبلدية.

وتطرق الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة التعليم بطرابلس، إلى الصعوبات التي تعترض انتظام العملية التعليمية بعين زارة وسبل تذليلها، إلى جانب استعراض استعدادات المراقبة لتنظيم دورات التقوية المنهجية لطلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة التعليم بموقع «فيسبوك».

اقرأ أيضا عماري يوجه ببدء الدورات المجانية لطلاب الثانوية والإعدادية

كما ناقش الاجتماع الذي حضره مدير إدارة الاحتياط العام بالوزارة، أبوبكر الهاشمي، ومدير مكتب شؤون الوزارة، عبد الفتاح الفاضلي، الاحتياجات المدرسية المتمثلة في المقاعد والسبورات البيضاء والخطاط.

وأكد الوكيل أن دورات التقوية لا تقتصر فقط على الطلبة الدارسين في المدارس الحكومية بل تشمل كذلك الطلبة الدارسين في المدارس الخاصة، وشدد على ضرورة الإسراع في اختيار نقاط تجمع الطلاب، وتحديد المواد العلمية المستهدفة والإعلان عنهما بشكل رسمي في موعد أقصاه بداية شهر مارس المقبل.

بدوره، أوضح مراقب التعليم ببلدية عين زارة، محمد القبائلي، أن عددًا من المدارس بالمراقبة كانت تعاني من نقص في بعض الوسائل والمستلزمات التعليمية، لافتًا إلى أن مصلحة المرافق التعليمية عالجت هذه المشكلة وسدت احتياجات تلك المدارس.

وأكد القبائلي أن الدراسة استمرت طيلة أيام الأسبوع الأول من عطلة نصف السنة في جميع المدارس الواقعة في نطاق عمل البلدية لتعويض الفاقد في الحصص والأيام الدراسية.

يشار إلى أن مراقبة تعليم عين زارة تضم «40» مؤسسة تعليمية بمختلف مراحل التعليم الأساسي والثانوي ورياض الأطفال منها «10» مؤسسات أقفلت أبوابها أمام التلاميذ؛ بسبب حرب العاصمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أزمة جراد «غير مسبوقة» في شرق أفريقيا.. وسباق للقضاء عليه بعد وصوله لجنوب ...
دولى
أسعار العملات الدولية الرئيسية في السوق الموازية
ليبيا
روسيا تبدي رأيها حول نص اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
السراج: محادثات «5+5» مستمرة وليس هناك رابح أو خاسر في الحرب
ليبيا
بالصور.. عرض اللحظات الأخيرة لسلمان العبيدي منفذ هجوم مانشستر أمام هيئة المحلفين
ليبيا
إصابة نائب وزير الصحة الإيراني بفيروس كورونا المستجد
دولى
وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: الليبيون قد يركبون قوارب الهجرة هربا من الحرب
ليبيا
رئيس وفد «الوفاق» في لجنة «5+5»: ركزنا على العودة إلى ما قبل أبريل 2019
ليبيا
إردوغان يعلن مقتل جنديين تركيين في ليبيا
ليبيا
فيروس «كورونا» يزحف إلى 6 دول عربية ويلغي احتفالات اليوم الوطني في الكويت
عربى
باشاغا: الدولة المدنية لن تقوم بوجود «التطرف والدكتاتورية وأدعياء الثورية ...
ليبيا
مقرر مجلس النواب تكشف سبب تعليق المشاركة في الحوار السياسي بجنيف
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد الامتناع عن تناول الطعام ليلا