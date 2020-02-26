بليحق: مجلس النواب غير مشارك في «حوار جنيف»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 فبراير 2020, 08:09 مساء
مكتب الأمم المتحدة في جنيف. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن المجلس غير مشارك في اجتماعات المسار السياسي بجنيف، وذلك في إشارة إلى مشاركة نواب من المجلس في الاجتماعات التي انطلقت أولى جلساتها اليوم الأربعاء بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

وأضاف بليحق في بيان أن مشاركة المجلس ستكون وفقًا لقراري مجلس النواب رقمي «17» و«18» للعام 2020، لافتًا إلى أن أي مشارك خارج إطارهما لا يمثل إلا نفسه، ولا يمثل المجلس.

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وأشار إلى تعليق مشاركة المجلس في «حوار جنيف» إلى حين رد البعثة الأممية بشكل رسمي حول تساؤلاته بخصوص أجندة الحوار، وفق النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيس لجنة الحوار الدكتور أحميد حومة.

يشار إلى أن اجتماعات المسار السياسي للحوار الليبي انطلقت اليوم الأربعاء، بمقر الأمم المتحدة في جنيف بمشاركة نواب من طبرق وطرابلس.

وحضر من مجلس النواب في طبرق كل من يوسف الفرجاني وعلي كشير وعبدالسلام سها، ومن النواب المجتمعين في طرابلس، عبد القادر حسن وعائشة الشلابي ومحمد الرعيض وعمر قرميد. وذلك إلى جانب شخصيات مستقلة وسياسية بينها، فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة الوفاق وعبدالرحمن السويحلي عضو المجلس الأعلى للدولة وعبدالله عثمان مستقل وعبد المجيد سيف النصر سفير ليبيا لدى المغرب، ومبروكة القماطي، مستقلة.

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