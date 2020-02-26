مؤسسة النفط: 2.2 مليار دولار خسائر إقفال المنشآت النفطية منذ 18 يناير الماضي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 فبراير 2020, 06:44 مساء
مصفاة نفط الزاوية، (أرشيفية: الإنترنت)

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن إقفالات الموانئ والمنشآت النفطية بلغت نحو 2.2 مليار دولار منذ إعلان القوة القاهرة في 18يناير الماضي وحتى أول من أمس الثلاثاء.

ونوهت النشرة الصادرة عن المؤسسة، الأربعاء، إلى أن الإنتاج اليومي هبط إلى نحو 135,7 ألف برميل، وهو أدنى مستوى للإنتاج منذ عام 2011.

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وبدأت أزمة توقف إنتاج النفط في السابع عشر من يناير الماضي، حين أعلن ما يعرف بـ«ملتقى القبائل والمدن الليبية» عزمه «إيقاف تصدير النفط من جميع الموانئ الليبية»، وطالب جهات الاختصاص والمجتمع الدولي بـ«فتح حساب لإيداع إيرادات النفط حتى تشكل حكومة تمثل كل الشعب الليبي»، وفور صدور البيان أغلق محتجون ميناء الزويتينة بعد أن دخلوه، لتتوالى الإغلاقات في موانئ البريقة وراس لانوف والسدرة والحريقة.

وتعثرت حتى الآن محاولات حل الأزمة التي تهاوت معها الإيرادات النفطية إلى حاجز (الصفر)، وأدت إلى خلو خانة بيع المحروقات بالسوق المحلية من أية إيرادات، وفق بيانات صادرة عن المصرف المركزي في يناير الماضي.

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