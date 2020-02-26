الثني يشدد على ضرورة توعية المواطنين قبل بدء الانتخابات البلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 فبراير 2020, 06:35 مساء
اجتماع الثني مع وزير الحكم المحلي ولجنة الانتخابات البدلية. (الحكومة الموقتة)

شدد رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، مع وزير الحكم المحلي عادل الزايدي ورئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية التابعة للحكومة جمال عبدالشفيع، على ضرورة توعية المواطنين قبل إجراء الانتخابات البلدية المقرر تنظيمها خلال الفترة المقبلة.

وقالت الحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الثني وجه المسؤولين في وزارة الحكم المحلي ولجنة الانتخابات البلدية بضرورة عقد العديد من الحلقات التوعية ونشر الثقافة الانتخابية عبر مختلف الوسائل الإعلامية، وعقد دورات حول كيفية نقل المواد الانتخابية وتأمين الانتخابات لمنع حدوث أية خروقات.

أصدر دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء تعليماته بضرورة توعية المواطنين قبل البدء في انتخابات المجالس البلدية المزمع إجراؤها في الفترة القريبة القادمة.

حضر الاجتماع الذي عقده الثني بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مقرر اللجنة المركزية للانتخابات البلدية التابعة للحكومة الموقتة عبدالعزيز فضيل، والناطق باسم اللجنة خالد يونس.

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