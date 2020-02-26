ننشر أسماء الحاضرين بجلستي المسار السياسي اليوم في جنيف

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأربعاء 26 فبراير 2020, 05:45 مساء
مكتب الأمم المتحدة في جنيف. (الإنترنت)

أكد أحد المشاركين في حوار المسار السياسي بجنيف حضور نواب من طبرق وطرابلس في اجتماع الجلسة الصباحية، التي عـُقدت صباح اليوم الأربعاء.

وأوضح المصدر نفسه، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن النواب المجتمعين في طرابلس حضر منهم كل من عبد القادر حسن وعائشة الشلابي ومحمد الرعيض وعمر قرميد. 
كما حضر من مجلس نواب طبرق كل من يوسف الفرجاني وعلي كشير وعبد السلام سها.  

وأضاف أن من بين المستقلين حضرت الشخصيات السياسية التالية: 
ـ سيدة اليعقوبي عضو مجلس النواب.
ـ عثمان عبد الجليل وزير التعليم سابقًا.
ـ  فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة الوفاق.
ـ عبد الرحمن السويحلي عضو المجلس الأعلى للدولة.
ـ عبد الله عثمان. مستقل
ـ عبد المجيد سيف النصر سفير ليبيا لدى المغرب.
ـ مبروكة القماطي، مستقلة.

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