«إعلام القيادة العامة»: إسقاط طائرة تركية مسيرة بمحيط سوق الخميس جنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 فبراير 2020, 05:04 مساء

قال مكتب إعلام القيادة العامة، اليوم الأربعاء، إن منصات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الليبية أسقط طائرة تركية مسيرة في محيط منطقة سوق الخميس جنوب العاصمة طرابلس، وفق ما نشره عبر حسابه على موقع «تويتر».

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