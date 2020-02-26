المجلس البلدي الجديد في سبها يتسلم مهامه

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأربعاء 26 فبراير 2020, 04:15 مساء
مراسم التسليم والاستلام بين المجلس البلدي الجديد والسابق في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

شهدت قاعة المجلس البلدي سبها، اليوم الأربعاء، مراسم استلام المجلس البلدي الجديد الذي اُنتُخب في 28 أبريل 2019 مهامه رسميًّا من المجلس البلدي السابق بحضور اللجنة المكلفة من قبل الحكومة الموقتة وعدد من أعيان المدينة.

وقال عميد البلدية السابق، حامد الخيالي لـ«بوابة الوسط» إن إجراءات التسليم والاستلام بين المجلسين الجديد والسابق جرت في أجواء سلمية ودون ضغوطات من أحد من أجل المصلحة العامة، حيث سلم المجلس السابق مهامه للمجلس الجديد الذي انتخبه سكان مدينة سبها من خلال صندوق الاقتراع.

وتمنى الخيالي أن يكون المجلس البلدي السابق قد قام بواجباته تجاه المدينة رغم الظروف الأمنية وقلة الميزانيات المخصصة للبلدية طوال فترة ولاية مجلسه، آملًا التوفيق للمجلس البلدي الجديد في مهمته، وخدمة المواطنين في مدينة سبها.

وأضاف عضو المجلس البلدي الجديد، إبراهيم الشاوش لـ«بوابة الوسط» أن مراسم استلام المجلس مهامه جرت فى جو ديمقراطي، معتبرًا أنها خطوة فى مسار التداول السلمي للسلطة، مطالبًا رئيس الوزراء ووزارة الحكم المحلي بأن تقف وقفة جادة مع بلدية سبها لأنها تعاني كثيرًا، ويتأثر مواطنوها من نقص الخدمات.

وعلى هامش مراسم التسليم والاستلام أصدر أعضاء المجلس البلد الجديد لبلدية سبها بيانا قدموا من خلاله الشكر للمجلس البلدي السابق، متعهدين لسكان المدينة بأنهم سيسعون جاهدين إلى تحقيق طموحاتهم والعمل على تدليل كل الصعوبات من أجلهم.

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