العثور على مقبرة بها رفات خمسة من ضحايا «داعش» في سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 فبراير 2020, 03:02 مساء
أفراد الهلال الأحمر يحملون رفات جثة أحد ضحايا «داعش» في سرت، 25 فبراير 2020، (داخلية الموقتة)

عثرت الإدارة العامة للبحث الجنائي المتمركزة في مدينة سرت العثور على مقبرة جماعية تضم رفات خمسة أشخاص قتلوا على أيدي عناصر تنظيم «داعش».

وانتشلت الإدارة العامة للبحث الجنائي الجثث الخمس بمعرفة النيابة العامة، ورفقة الهلال الأحمر الليبي فرع سرت، وجهاز أمن السواحل بالمنطقة، في شاطئ سرت قرب بوابة الثلاثين التي كان ينصب التنظيم أكمنة قربها لاصطياد رجال الجيش والشرطة وغيرهم من المدنيين، حسب بيان وزارة الداخلية في الحكومة الموقتة، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وأشار البيان إلى ثلاثة أشخاص من بين القتلى يرتدون ملابس عسكرية، وفي جثثهم آثار رصاص، فيما كانت الجثتان الأخريان مفصولتي الرأس، مؤكدا إخطار الأدلة الجنائية لأخذ عينات الحمض النووي للتعرف على أصحاب هذه الجثث.

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