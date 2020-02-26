لا إصابات بـ«كورونا» على سفينة بميناء الخمس قادمة من إيطاليا

سفينة «بيلي» خلال رسوها في ميناء الخمس، 26 فبراير 2020، (مركز مكافحة الأمراض)

أعلن مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ ميناء الخمس البحري، عمران أوليطي، عدم تسجيل أي حالات مصابة بفيروس «كورونا» المستجد بين طاقم سفينة «بيلي» القادمة من إيطاليا.

وأمس الثلاثاء، جرى فحص طاقم السفينة «ليناف» القادمة من إيطاليا في ميناء بنغازي، ولم تسجل أي حالة اشتباه بالفيروس، حسب بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يذكر أن إيطاليا سجلت سبع حالات وفاة بالفيروس، إضافة إلى إصابة نحو 300 شخص به، كما فرضت قيودا صارمة على الحجر الصحي في منطقتين قرب ميلانو والبندقية، إذ لا يمكن لنحو 50 ألف شخص دخول أو مغادرة العديد من المدن في فينيتو ولومباردي للأسبوعين القادمين دون إذن خاص، كما علقت شركات ومدارس أنشطتها، وتم إلغاء الأحداث الرياضية بما في ذلك مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم.

اقرأ أيضا: الجزائر تعزل أول مصاب بفيروس «كورونا»

ويواصل مركز مكافحة الأمراض جهوده من أجل مواجهة الفيروس، إذ نظمت إدارة الصيدلة والمعدات الطبية به، أمس، يوما علميا للصيادلة من أجل التعريف بالفيروس وكيفية الوقاية منه، بالتعاون مع الجمعية الليبية للصيادلة، واستعراض خطة المركز للاستجابة للفيروس من خلال فرق الرصد والتقصي.