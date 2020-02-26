الجامعة العربية ترحب بمسودة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

اجتماع وزاري في جامعة الدول العربية، (أرشيفية: الإنترنت)

رحبت جامعة الدول العربية بإعلان البعثة الأممية في ليبيا توصل الطرفين المشاركين في اللجنة العسكرية «5 + 5» إلى مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا.

ودعت إلى سرعة استكمال المباحثات الدائرة بشأنها بغية إقرارها، والاتفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لإنفاذ ومراقبة وقف إطلاق النار والتحقق من الالتزام به، حسب بيان الجامعة على موقعها الإلكتروني أمس الثلاثاء.

وأثنى البيان على جهد البعثة الأممية بقيادة غسان سلامة من أجل تثبيت الهدنة القائمة في ليبيا منذ 12 يناير الماضي، وتحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار، مجددا مساندة الجامعة لكل المساعي الرامية إلى حل الأزمة الليبية بمساراتها العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية، وفق مخرجات مؤتمر برلين الذي عقد في 19 يناير الماضي.

وأكدت الجامعة التزامها بمواصلة جهودها لتنفيذ مخرجات المؤتمر، في سياق لجنة المتابعة الدولية المنبثقة منه، التي تستعد الجامعة لتولي رئاستها المشتركة مع البعثة الأممية، واستضافة اجتماعها الثاني على مستوى كبار المسؤولين خلال شهر أبريل المقبل.

ويوم الإثنين الماضي، أعلنت البعثة الأممية في ليبيا توصل اللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5» إلى مسودة اتفاق وقف مستدام لإطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار إلى المناطق المدنية، مع وجود آلية مراقبة مشتركة تقودها وتشرف عليها كل من البعثة واللجنة العسكرية، على أن يعرض طرفا اللجنة المسودة على قيادتيهما لمزيد من التشاور، ويلتقيا الشهر المقبل في جنيف لاستئناف المباحثات.