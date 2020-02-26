الجزائر وقطر تدعوان لإخلاء ليبيا من المرتزقة والسلاح

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 فبراير 2020, 01:10 مساء
رئيس الجزائر، عبدالمجيد تبون، وأمير دولة قطر، تميم بن حمد خلال مؤتمر صحفي في الجزائر، 25 فبراير 2020، (وكالة الأنباء الجزائرية)

أعلن رئيس الجزائر، عبدالمجيد تبون، وأمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اتفاقهما على ضرورة التعامل مع الأزمة الليبية على أساس إخلاء البلاد من المرتزقة الأجانب والسلاح، وإبعادها عن التدخلات الأجنبية.

واتفقا على أن هذا الإجراء «سيسهل الحل السياسي الذي يضمن وحدة وسيادة الدولة الليبية»، حسب بيان الرئاسة الجزائرية، اليوم الأربعاء.

وشملت المحادثات بين الطرفين «تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية»، إذ أثنى أمير قطر، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجزائري في العاصمة، على دور الجزائر الإقليمي والعربي وإسهامها في حل الكثير من النزاعات.

اقرأ أيضا: دبلوماسي جزائري: تحركات تبون لتسوية الأزمة الليبية تحظى بدعم قطري

وقال إن «الجزائر لها تاريخ مشرف في حل الكثير من النزاعات الموجودة في المنطقة وفي العالم العربي، ونحن بحاجة إلى الجزائر، لأن العالم العربي يمر، مع الأسف، بكثير من الأزمات».

وكان أمير قطر اختتم زيارته إلى الجزائر أمس، الثلاثاء، بعد جولة عربية زار خلالها تونس والأردن، وكانت الأزمة الليبية بين أجندة محادثاته في تلك الجولة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أسعار العملات الدولية الرئيسية في السوق الموازية
ليبيا
إصابة نائب وزير الصحة الإيراني بفيروس كورونا المستجد
دولى
وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: الليبيون قد يركبون قوارب الهجرة هربا من الحرب
ليبيا
رئيس وفد «الوفاق» في لجنة «5+5»: ركزنا على العودة إلى ما قبل أبريل 2019
ليبيا
إردوغان يعلن مقتل جنديين تركيين في ليبيا
ليبيا
فيروس «كورونا» يزحف إلى 6 دول عربية ويلغي احتفالات اليوم الوطني في الكويت
عربى
باشاغا: الدولة المدنية لن تقوم بوجود «التطرف والدكتاتورية وأدعياء الثورية ...
ليبيا
مقرر مجلس النواب تكشف سبب تعليق المشاركة في الحوار السياسي بجنيف
ليبيا
«الصحة العالمية» تدعو العالم إلى الاستعداد لـ«وباء عالمي محتمل» جراء كورونا ...
دولى
«موناليزا المكعبات» مقابل 480 ألف يورو
ثقافة وفن
مكافحة الأمراض: ليبيا في أقل مراتب الخطورة الخاصة بفيروس «كورونا»
ليبيا
تسجيل 152 حالة وفاة بـ«كورونا» في الصين وكوريا خلال يوم
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد الامتناع عن تناول الطعام ليلا