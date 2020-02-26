السفارة الليبية في عُمان تدعو الجالية إلى اتباع إجراءات الوقاية من «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 فبراير 2020, 11:36 صباحا
مطار مسقط في عمان، (أرشيفية: الإنترنت)

دعت السفارة الليبية في مسقط جميع أبناء الجالية والطلبة ‏الليبيين المقيمين في سلطنة عُمان باتباع الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس «كورونا» المستجد.

وتستقبل السفارة اتصالات واستفسارات الجالية على رقمي 91720660 الخاص بقسم الشؤون القنصلية بالسفارة، و24441999 الخاص بمركز الاتصال في وزارة الصحة العمانية، حسب بيان السفارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأمس الثلاثاء، أعلنت عمان تسجيل حالتي إصابة جديدتين بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى أربعة، منوهة بأن الحالتين الجديدتين مرتبطتان بالسفر إلى إيران»، حسب ما نقلت رويترز.

وسبق أن وجهت القنصلية الليبية في ميلانو تحذيرا إلى أفراد الجالية في المدينة، بعد ظهور حالة إصابة بفيروس «كورونا» المستجد، كما طالبت المواطنين هناك بالتواصل معها في حال ظهور أعراض المرض عليهم.

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