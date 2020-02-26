عميد «بلدي زوارة» يبحث مع سفير إيطاليا الوضع الأمني حول مجمع مليتة ومواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 فبراير 2020, 08:48 صباحا
السفير الإيطالي في ليبيا، غوزيبي بوتشينو، (الإنترنت: أرشيفية)

بحث وفد من المجلس الأعلى لمدينة زوارة برئاسة عميد البلدية فرحات أبوالشواشي، مع السفير الإيطالي في ليبيا غوزيبي بوتشوني، الأوضاع الأمنية في زوارة بصفة عامة، وحول مجمع مليتة للغاز الطبيعي بصفة خاصة.

وأشار الطرفان، في الاجتماع الذي جرى بمكتب السفير في طرابلس، إلى أن حدوث أي خلل أمني بالمنطقة قد يؤثر على سلامة المجمع، الذي يزود إيطاليا بالغاز، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

اقرأ أيضا: «خارجية الوفاق»: توزيع كمامات طبية على جرحى «بركان الغضب» في ميلانو

وأكد المجتمعون ضرورة أخذ الحكومة الإيطالية وشركة إيني للغاز الاحتياطات لعدم انتقال فيروس «كورونا» المستجد إلى ليبيا، وذلك بالتعاون مع حكومة الوفاق ومنظمة الصحة العالمية.

يذكر أن إيطاليا سجلت سبع حالات وفاة بالفيروس، إضافة إلى إصابة نحو 300 شخص به، كما أن السلطات أغلقت عدة مدن هناك خوفا من انتشار المرض.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إصابة نائب وزير الصحة الإيراني بفيروس كورونا المستجد
دولى
وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: الليبيون قد يركبون قوارب الهجرة هربا من الحرب
ليبيا
رئيس وفد «الوفاق» في لجنة «5+5»: ركزنا على العودة إلى ما قبل أبريل 2019
ليبيا
إردوغان يعلن مقتل جنديين تركيين في ليبيا
ليبيا
فيروس «كورونا» يزحف إلى 6 دول عربية ويلغي احتفالات اليوم الوطني في الكويت
عربى
باشاغا: الدولة المدنية لن تقوم بوجود «التطرف والدكتاتورية وأدعياء الثورية ...
ليبيا
مقرر مجلس النواب تكشف سبب تعليق المشاركة في الحوار السياسي بجنيف
ليبيا
«الصحة العالمية» تدعو العالم إلى الاستعداد لـ«وباء عالمي محتمل» جراء كورونا ...
دولى
«موناليزا المكعبات» مقابل 480 ألف يورو
ثقافة وفن
مكافحة الأمراض: ليبيا في أقل مراتب الخطورة الخاصة بفيروس «كورونا»
ليبيا
تسجيل 152 حالة وفاة بـ«كورونا» في الصين وكوريا خلال يوم
دولى
ضبط 84.200 ألف قرص هلوسة قادمة ضمن شحنة سيارات بميناء الخمس
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد الامتناع عن تناول الطعام ليلا