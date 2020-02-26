سعد عقوب يتابع صيانة وتوسعة مستشفى «بن جواد» العام

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 فبراير 2020, 01:59 صباحا
سعد عقوب (وسط)، خلال لقائه مع مدير مستشفى «بن جواد» العام ببلدية خليج السدرة، 25 فبراير 2020. (صحة الموقتة)

ناقش وزير الصحة بالحكومة الموقتة، الدكتور سعد عقوب، أمس الثلاثاء، مع مدير مستشفى «بن جواد» العام ببلدية خليج السدرة، كل المختنقات الصحية التي تواجه المستشفى، بهدف تسهيل تقديم الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين.

واطلع الوزير خلال الاجتماع، الذي عُقد بمقر ديوان الوزارة بالبيضاء، على سير عمل المستشفى وأعمال الصيانة والتوسعة والتطوير لأقسام الولادة والعمليات وتقدير نسب الإنجاز تمهيدًا لافتتاحها، وذلك حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

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وأكد عقوب استهداف الوزارة العمل المستمر لاحتواء ما تمر به البلاد من مشكلات صحية، وفق استراتيجيتها للعام 2020، لافتًا إلى أن معالجة الأوضاع الصحية في خليج السدرة من أولويات واهتمامات الوزارة خلال العام الجاري.

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