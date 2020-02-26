مصدر دبلوماسي لـ«بوابة الوسط»: جلسات المسار السياسي تبدأ في جنيف الأربعاء بمشاركة 18 شخصية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 فبراير 2020, 12:39 صباحا

أكد مصدر دبلوماسي في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، أن جلسات المسار السياسي ستبدأ في جنيف اليوم بمشاركة 18 شخصية منهم 8 نواب، و10 مستقلين.

يشار إلى أن مجلس النواب علق مشاركته في المسار السياسي بحوار جنيف، وذلك لـ«تدخل بعثة الأمم المتحدة في اختيارات المجلس للأسماء المشاركة في الحوار» حسب النائب الثاني لرئيس المجلس، أحميد حومه، الذي طالب الأعضاء الذين سافروا إلى جنيف بالعودة إلى ليبيا.

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كما قرر المجلس الأعلى للدولة بالإجماع السبت الماضي، تعليق ذهاب ممثليه إلى جنيف للمشاركة في الحوار السياسي حتى يتحقق ثلاثة عوامل، وهي «تحقق تقدم في المسار العسكري، والالتزام بالاتفاق السياسي كمرجعية أساسية لأي اتفاق، إضافة إلى رد البعثة الأممية حول أسئلة المجلس بشأن أجندة الحوار والمشاركين فيه وآلية اتخاذ القرار داخل لجنة الحوار».

وأمس الثلاثاء، أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، وصول عدد من أعضاء مجلس النواب المشاركين بالحوار السياسي، إلى مطار بنينا الدولي قادمين من جنيف، فيما طالب المجلس الأعلى للدولة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، بتأجيل انعقاد المسار السياسي إلى ما بعد الجولة الثالثة من المحادثات العسكرية «5+5»، أملًا في الوصول إلى تقدم ملموس في الجانب العسكري.

ورغم ذلك، أكدت البعثة الأممية، الثلاثاء، انعقاد اجتماعات المسار السياسي في موعدها المقرر الأربعاء. ويضم المسار السياسي للحوار الليبي 13 ممثلا عن مجلس النواب و13 ممثلا عن المجلس الأعلى للدولة وشخصيات أخرى تلقت دعوة من المبعوث الأممي، غسان سلامة.

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