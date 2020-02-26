عبدالله بليحق يعلن عودة 5 نواب من جنيف

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 فبراير 2020, 12:19 صباحا
الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في وقت متأخر الثلاثاء، وصول عدد من أعضاء مجلس النواب المشاركين بالحوار السياسي، إلى مطار بنينا الدولي قادمين من جنيف.

وشملت قائمة النواب العائدين من جنيف كل من «بدر النحيب، والدكتورة سلطنة المسماري، وعبدالمطلب ثابت، وحمد البنداق، والدكتور حسن الزرقا» إلى جانب عدد من الشخصيات الوطنية والتي لم يسمها بليحق، وذلك حسب بيان منشور على موقع المجلس الإلكتروني.

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وقال الناطق إن هؤلاء النواب عادوا بعد إعلان النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور، أحميد حومه، رئيس لجنة الحوار السياسي، تعليق مشاركة المجلس في «حوار جنيف» ومطالبته النواب بالعودة من جنيف، إلى حين رد البعثة الأممية بشكل رسمي على تساؤلات المجلس النواب.

وقرر مجلس النواب تعليق مشاركته في المسار السياسي بحوار جنيف، وذلك لـ«تدخل بعثة الأمم المتحدة في اختيارات المجلس للأسماء المشاركة في الحوار» حسب حومة، الذي طالب الأعضاء الذين سافروا إلى جنيف بالعودة إلى ليبيا.

وكانت مقررة مجلس النواب، صباح جمعة الحاج أكدت أمس الثلاثاء، عودة وفد مجلس النواب والمستقلين التابعين له، بعد تعليق المجلس مشاركته في المسار السياسي، الذي كان من المقرر انطلاقه، اليوم الأربعاء، في جنيف.

.. وأيضا البعثة الأممية: اجتماعات المسار السياسي للحوار الليبي ستبدأ بموعدها في جنيف

وعلى الرغم من تعليق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة مشاركتهما في المسار السياسي في جنيف، إلا أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أكدت أن اجتماعات المسار السياسي ستبدأ في موعدها المقرر اليوم الأربعاء.

يشار إلى أن المسار السياسي للحوار الليبي يضم 13 ممثلا عن مجلس النواب و13 ممثلا عن المجلس الأعلى للدولة وشخصيات أخرى تلقت دعوة من مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة.

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