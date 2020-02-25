«صحة الوفاق» تتابع خطة مواجهة فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 فبراير 2020, 11:58 مساء
وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد هيثم عيسى (وسط)، خلال متابعته استعدادات مواجهة فيروس كورونا، 25 فبراير 2020. (مركز مكافحة الأمراض)

ناقش وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد هيثم عيسى، اليوم الثلاثاء، مع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدرالدين النجار، إجراءات خطة الاستجابة الوطنية لمواجهة فيروس «كورونا».

وأقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض خطة الاستجابة الوطنية لمواجهة خطر انتشار الفيروس في ليبيا ضمن إجراءاته الوقائية الاحترازية لتقليل خطر دخول الفيروس إلى البلاد، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المركز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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يشار إلى أن الاجتماع الذي عُقد بمقر رئاسة الوزراء، حضره وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوفاق ومدير إدارة الميزانية بوزارة المالية بحكومة الوفاق، ومدير مستشفى طرابلس الجامعي ومدير مستشفى الهضبة العام.

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