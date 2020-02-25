مستشفى طرابلس المركزي يجري 91239 فحصا بقسم الأشعة التشخيصية خلال 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 فبراير 2020, 10:09 مساء
قسم الأشعة التشخيصية بمستشفى طرابلس المركزي, (أرشيفية : صحة الوفاق)

أظهرت الإحصائية السنوية لقسم الأشعة التشخيصية بمستشفى طرابلس المركزي، إجراء 91239 فحصا خلال العام 2019.

ووفقًا للإحصائية الصادرة عن مكتب الإحصاء والتوثيق الطبي، أجرى المستشفى 80845 فحصًا باستخدام جهاز الأشعة السينية X-RAY، وبلغ أعلى معدل خلال شهر أكتوبر بواقع 9062 فحصًا، وسجل أقل معدل في ديسمبر بواقع 4714 حالة، وفق بيان لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم.

وبلغ إجمالي الفحص باستخدام جهاز التصوير المقطعي المحوسب 6366 فحصًا، وسجل في شهر مارس أعلى معدلات لإجراء الفحص بواقع 1980 حالة، فيما سجلت أقل قيمة لإجراء الفحص في يناير بواقع 40 فحصًا.

وتظهر الإحصائية إجراء 4028 فحصًا باستخدام جهاز الرنين المغناطيسي MRI، فيما بلغ أعلى معدل لإجراء الفحص بواقع 930 في شهر مارس، وسجل أقل معدل لإجراء الفحص في يناير بواقع 222 حالة.

وكان قسم الأشعة التشخيصية بمستشفى الهضبة العام (الخضراء سابقًا)، سجل خلال العام الماضي إجراء 69462 فحصًا.

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