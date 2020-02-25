لجنة من «صحة الموقتة» تتفقد مستشفى القبة العام

خلال تفقد اللجنة الوزارية لمستشفى القبة العام، 25 فبراير 2020. (صفحة صحة الموقتة على فيسبوك)

تفقدت لجنة من وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، اليوم الثلاثاء، مستشفى القبه العام؛ بهدف الوقوف عن كثب علي أوضاع وواقع الخدمات ونسب الإنجاز بالمشاريع الصحية بالمستشفى.

وخلال الزيارة، اطلعت اللجنة علي واقع الخدمات الصحية بالمستشفى، وتفقدت عددا من الأقسام الصحية والعلاجية بها، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الصحة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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والتقت اللجنة خلال جولاتها الميدانية، مدير عام مستشفى القبة، وعددا من مسؤولي المكاتب والأقسام، في إطار متابعة مرافقه وأقسامه وتحديد الاحتياجات الفعلية والإمكانات المتاحة لتسهيل سرعة تقديم الخدمات الصحية والعلاجية والإسعافية.

وأشارت اللجنة إلى أن زيارتها لمستشفى القبة هدفت إلى متابعة سير عمل الأقسام وتقدير نسب الإنجاز و متابعة أعمال التوسعة والتطوير والمشاريع والمزمع تنفيذها، وحصر الاحتياجات الفعليه الطارئة من الكوادر والأجهزة الطبية والأدوية، والتعرف على أهم الصعوبات والاحتياجات المطلوبة لرفع مستوى الأداء.

وضمت اللجنة مدير إدارة التفتيش والمتابعة، نوري الفسي، ومدير إدارة المشروعات بالوزارة، المهندس سالم الجبالي، وعضو التفتيش والمتابعة، محمد جلهوم.

خلال تفقد اللجنة الوزارية لمستشفى القبة العام، 25 فبراير 2020. (صفحة صحة الموقتة على فيسبوك)

خلال تفقد اللجنة الوزارية لمستشفى القبة العام، 25 فبراير 2020. (صفحة صحة الموقتة على فيسبوك)