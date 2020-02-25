السراج يعلن دعم ليبيا لمبادرة الاتحاد الأفريقي لـ«إسكات البنادق 2020»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 فبراير 2020, 09:42 مساء
السراج مع سفراء دول المجموعة الأفريقية على هامش الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف, 25 فبراير 2020 (المجلس الرئاسي)

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، دعم حكومته لمبادرة الاتحاد الأفريقي لـ«إسكات البنادق 2020»، مؤكدا أنها ستعمل على إنجاح هذه الخطة لتحقيق الأمن والسلام في القارة، وإنهاء الحروب والنزاعات الأهلية.

وأكد السراج، خلال لقائه مع سفراء دول المجموعة الأفريقية على هامش مشاركته في الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن زيارته لجنيف تأتي لتؤكد تقدير ليبيا لمجلس حقوق الإنسان ورسالته السامية، التي تعد إحدى ركائز الدولة المدنية المنشودة.

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وقال إنه تم انتخاب ليبيا عضواً في مجلس حقوق الإنسان عن القارة الافريقية للفترة من 2020 إلى 2022، مؤكداً المساهمة الفعالة لتعزيز فعالية المجلس، بالتعاون والتنسيق مع المجموعة الأفريقية، ووفقا للآليات المتبعة في المجلس.

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