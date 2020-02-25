السراج يطالب بمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في دول المصدر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 فبراير 2020, 09:10 مساء
السراج مع سفراء دول المجموعة الأفريقية على هامش الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف, 25 فبراير 2020 (المجلس الرئاسي)

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية مرتبطة بشكل كبير بحقوق الإنسان، مؤكداً أهمية علاج أسبابها في دول المصدر بتنفيذ برامج تنموية، وخلق فرص عمل للشباب حتى لا يضطروا إلى مغادرة بلدانهم وتعريض حياتهم للخطر.

وأوضح السراج، خلال لقائه مع سفراء دول المجموعة الأفريقية على هامش مشاركته في الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن ليبيا دولة عبور تمر بظروف استثنائية، وتبذل ما في وسعها لمعالجة الجانب الإنساني لهذه الظاهرة.

السراج: مراقبة حظر السلاح يجب أن تطبق على جميع المنافذ

وأكد أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يسهم إلى حد كبير في حل المشكلة، مضيفا أن ليبيا المستقرة قادرة على تأمين حدودها، وتوفير فرص العمل لمئات الآلاف من العمالة الأفريقية وفقا للتشريعات الليبية، مثلما كان معمولا به في السابق.

وتطرق لتقديم ليبيا كل عام مشروع قرار تحت البند العاشر المتعلق بتقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات، حيث سيتم تقديمه لمجلس حقوق الإنسان خلال هذه الدورة باسم المجموعة الأفريقية، قائلا «نعول على الأشقاء الأفارقة لاعتماده بتوافق الآراء».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إصابة نائب وزير الصحة الإيراني بفيروس كورونا المستجد
دولى
إردوغان يعلن مقتل جنديين تركيين في ليبيا
ليبيا
فيروس «كورونا» يزحف إلى 6 دول عربية ويلغي احتفالات اليوم الوطني في الكويت
عربى
باشاغا: الدولة المدنية لن تقوم بوجود «التطرف والدكتاتورية وأدعياء الثورية ...
ليبيا
مقرر مجلس النواب تكشف سبب تعليق المشاركة في الحوار السياسي بجنيف
ليبيا
«الصحة العالمية» تدعو العالم إلى الاستعداد لـ«وباء عالمي محتمل» جراء كورونا ...
دولى
«موناليزا المكعبات» مقابل 480 ألف يورو
ثقافة وفن
مكافحة الأمراض: ليبيا في أقل مراتب الخطورة الخاصة بفيروس «كورونا»
ليبيا
تسجيل 152 حالة وفاة بـ«كورونا» في الصين وكوريا خلال يوم
دولى
ضبط 84.200 ألف قرص هلوسة قادمة ضمن شحنة سيارات بميناء الخمس
ليبيا
ماذا قال باشاغا عن المخابرات والميليشيات والفساد في الداخلية؟
ليبيا
إيران: ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجدّ إلى 8 أشخاص
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

روسيا تنفي اتصالا بين بوتين وإردوغان بخصوص سورية