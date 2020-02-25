صباح الحاج تؤكد عودة وفد مجلس النواب المشارك في المسار السياسي من جنيف

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 فبراير 2020, 09:02 مساء
مقررة مجلس النواب، صباح جمعة الحاج. (بوابة الوسط).

أكدت مقررة مجلس النواب، صباح جمعة الحاج، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، عودة وفد مجلس النواب والمستقلين التابعين له، بعد تعليق المجلس مشاركته في المسار السياسي، الذي كان من المقرر انطلاقه غدًا الأربعاء في جنيف.

وكانت صباح الحاج أكدت أمس، الإثنين، التواصل مع أعضاء لجنة الحوار السياسي الموجودين في جنيف، بخصوص تعليق المجلس مشاركته وضرورة عودتهم إلى ليبيا، مشددة على أن المجلس يتمسك بضمان مشاركة الـ13 عضوا الموجودين في جنيف والممثلين لجميع الدوائر، فضلا عن تمثيل المرأة بالحوار.

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وقرر المجلس تعليق مشاركته في المسار السياسي بحوار جنيف، وذلك لـ«تدخل بعثة الأمم المتحدة في اختيارات المجلس للأسماء المشاركة في الحوار» حسب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب في البيضاء، احميد حومة، الذي طالب الأعضاء الذين سافروا إلى جنيف بالعودة إلى ليبيا.

وإلى جانب مجلس النواب، علق المجلس الأعلى للدولة مشاركته في المسار السياسي، ورغم ذلك أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في وقت سابق اليوم، أن اجتماعات المسار السياسي ستبدأ في موعدها المقرر غدًا الأربعاء.

والمسار السياسي للحوار الليبي يضم 13 ممثلا عن مجلس النواب و13 ممثلا عن المجلس الأعلى للدولة وشخصيات أخرى تلقت دعوة من مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة.

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