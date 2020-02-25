شركة «مليتة» تنفي تسيير رحلات من مالطا إلى حقولها

أحد حقول شركة «مليتة» للنفط الغاز. (أرشيفية: الإنترنت).

نفت شركة مليتة للنفط والغاز، اليوم الثلاثاء، الشائعات المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفض الطرف الإيطالي إيقاف الرحلات إلى حقول الشركة البرية والبحرية، وتسيير رحلات بشكل طبيعي من مالطا إلى حقلي البوري وبحر السلام ومجمع مليتة الصناعي.

وأكدت الشركة أن مثل هذه «القرارات السيادية تملكها الدولة الليبية فقط»، مشددة على أن المحافظة على صحة وسلامة عامليها أهم أولوياتها، والتي لا يمكن المخاطرة بهما مهما كانت الأسباب، وذلك حسب بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك».

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وكانت الشركة أعلنت أمس، الإثنين، إيقاف حركة الطيران وجلب المستخدمين الأجانب من جميع الدول بشكل كامل إلى حين إشعار آخر، على خلفية انتشار فيروس «كورونا» في بعض الدول ومنها إيطاليا.

وقالت إن القرار يأتي حرصا من مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ولجنة إدارة الشركة على صحة وسلامة جميع العاملين بجميع المواقع، وشددت على أنه عند الحاجة سيتم الاستعانة بالكوادر الليبية العاملة في المواقع الأخرى، لتغطية النقص المتوقع نتيجة مغادرة بعض العاملين الأجانب.