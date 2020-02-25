يوم علمي للصيادلة حول فيروس «كورونا»

جانب من اليوم العلمي الذي نظمه مركز مكافحة الأمراض حول فيروس «كورونا»، 25 فبراير 2020. (صفحة المركز على فيسبوك)

نظم المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع الجمعية الليبية للصيادلة، والنقابة العامة للصيادلة، وكلية الصيدلة بجامعة طرابلس، يوما علميا حول فيروس «كورونا» المستجد.

واستعرض مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدرالدين النجار، خلال كلمة الافتتاح خطة الطوارئ التابعة المركز لمواجهة فيروس «كورونا»، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المركز بموقع «فيسبوك».

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بدوره، أوضح عضو لجنة الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور مالك عثمان، إجراءات شبكة الرصد والتقصي لمواجهة الفيروس.

يشار إلى أن هذا اليوم يأتي ضمن خطة عمل المركز الوطني لمكافحة الأمراض لمواجهة فيروس «كورونا»، وحضره مدير إدارة الصيدلة والمعدات الطبية بالمركز، الدكتور صلاح التريكي، وممثلو إدارة المتابعة برئاسة الوزراء، الدكتور عمر الغليط، والدكتور محمد الغنيمي، وممثلو اتحاد المهن الطبية، الدكتور عبدالمنعم أبوزقية، والدكتور إبراهيم الشرف.

جانب من اليوم العلمي الذي نظمه مركز مكافحة الأمراض حول فيروس «كورونا»، 25 فبراير 2020. (صفحة المركز على فيسبوك)