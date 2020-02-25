معيتيق يبحث مع أعيان المشاشية حل المعوقات أمام تقديم الخدمات بمنطقة «قصر وامس»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 فبراير 2020, 06:36 مساء
معيتيق، مع مجموعة من أعيان المشاشية، 25 فبراير 2020 (المجلس الرئاسي)

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد عمر معيتيق، مع مجموعة من أعيان المشاشية، المشاكل والصعوبات التي تعوق تقديم الخدمات بمنطقة «قصر وامس» في عديد المجالات.

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي اليوم، فإن الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، شهدا مطالبات بضرورة تنفيذ مشروع طريق «الشقيقة العوينية»، بطول 45 كيلومترا والعمل على صيانة مدارس المنطقة التي تضررت من الاشتباكات، إذ لا يوجد حاليا إلا مدرسة واحدة مؤهلة.

كما طالب الحاضرون بصيانة المرافق الصحية وتوفير احتياجات تشغيل الآبار التي تمد المنطقة بالمياه.

وأكد معيتيق العمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها المنطقة والتنسيق بين وزارتي المواصلات والتخطيط، بشأن توفير التفويضات المالية اللازمة خلال السنة المالية 2020.

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