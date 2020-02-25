مؤسسة «النفط» تدعم المناطق الوسطى والشرقية بسيارات إسعاف ومعدات للوقاية والسلامة

تسليم 4 سيارات إطفاء حديثة للمناطق الوسطى والشرقية, 25 فبراير 2020 (مؤسسة النفط)

سلمت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخليج العربي للنفط، اليوم الثلاثاء، أربع سيارات إطفاء حديثة مجهزة ذات مواصفات فنية عالية لكل من بلديات أجدابيا، وأوجلة، والكفرة، وتازربو.

وبحسب بيان للمؤسسة اليوم، قامت إدارة التنمية المستدامة مطلع الأسبوع الجاري بتسليم معدات للوقاية والسلامة لصالح كل من رجال الإطفاء وهيئة السلامة الوطنية ببنغازي، تشمل 200 بدلة سلامة، وقفازات ضد الحرارة والحرائق، وخوذات وأحذية للسلامة.

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فيما قال مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، مختار عبدالدائم، إن المؤسسة تحرص من خلال إدارة التنمية المستدامة على توفير الدعم للعاملين بالهيئة.

حضر مراسم التسليم رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط، محمد بن شتوان، وعضو لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط، أشرف العبار، وعضو لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط، عبدالمطلب آدم، ومراقب فرع المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي، أحمد الطيب، ورئيس قسم متابعة مشاريع التنمية المستدامة بالمنطقة الشرقية والوسطى، محمد الجهاني، ومتابعا برامج التنمية المستدامة بالمنطقة الشرقية، هيثم المنقوش وفاطمة قادير، وأعضاء المجالس البلدية أجدابيا وأوجلة والكفرة وتازربو.

يذكر أن المؤسسة زودت هيئة السلامة الوطنية في بنغازي بخمس سيارات إطفاء مجهزة جديدة، خلال الأسابيع القليلة الماضية.