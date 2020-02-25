جامعة مصراتة توقع اتفاقية تعاون مع جهاز المباحث الجنائية فرع المنطقة الوسطى

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 فبراير 2020, 04:34 مساء
توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة مصراتة وجهاز المباحث الجنائية فرع المنطقة الوسطى, 25 فبراير 2020 (جامعة مصراتة)

وقعت جامعة مصراتة اتفاقية تعاون مشترك مع جهاز المباحث الجنائية فرع المنطقة الوسطى، في مجالات البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية، والاستشارات الفنية والتدريب المتبادل والاستفادة المتبادلة وفق الإمكانات المتاحة لدى الطرفين، والمؤتمرات والندوات وورش العمل وحلقات النقاش.

وبحسب بيان لجامعة مصراتة وقع على الاتفاقية كل من رئيس الجامعة أ.د. فرج علي أبوشعالة، ورئيس جهاز المباحث الجنائية فرع المنطقة الوسطى عقيد إبراهيم امحمد أبودبوس، بحضور عدد من قيادات الجامعة والإداريين والعسكريين.

وأوضح البيان أن الاتفاقية تأتي في إطار التواصل ومد جسور التعاون المشترك بين الجامعة وكل المؤسسات بالدولة.

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