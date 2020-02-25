«خارجية الوفاق»: توزيع كمامات طبية على جرحى «بركان الغضب» في ميلانو

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 فبراير 2020, 02:21 مساء
زيارة أحد الدبلوماسيين لجريح من عناصر «بركان الغضب» في مستشفى بميلانو، 25 فبراير 2020، (خارجية الوفاق)

زار دبلوماسيون بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق، جرحى قوات عملية «بركان الغضب» الذين يتلقون العلاج في مستشفى ساندو ناتو في مدينة ميلانو الإيطالي، حيث زودوهم بكمامات طبية.

واطمأن الوفد على الوضع الصحي للجرحى، كما أرشدوهم إلى الطرق الوقائية من فيروس «كورونا المستجد»، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأمس، وجهت القنصلية الليبية في ميلانو تحذيرًا إلى أفراد الجالية بعد ظهور حالة إصابة بالفيروس في المدينة، كما طالبتهم في حال ظهور أعراض المرض بالتواصل على رقم الملحق الصحي بالقنصلية، الطبيب نصرالدين الزيتوني على الرقم 00393272141482.

وأعلنت السلطات الإيطالية حصد الفيروس أرواح سبعة أشخاص، إضافة إلى تسجيل 229 حالة إصابة، لتكون بذلك البلد الأكثر تأثرًا بالوباء في أوروبا.

وفرضت إيطاليا قيودًا صارمة على الحجر الصحي في منطقتين «من النقاط الساخنة» الشمالية قرب ميلانو والبندقية، إذ لا يمكن لنحو 50 ألف شخص دخول أو مغادرة العديد من المدن في فينيتو ولومباردي للأسبوعين القادمين دون إذن خاص، كما علقت شركات ومدارس أنشطتها، وتم إلغاء الأحداث الرياضية بما في ذلك مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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