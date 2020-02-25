بيان «أوروبي - أميركي» لدعم المسار السياسي لحوار جنيف

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 فبراير 2020, 01:15 مساء
شعارة السفارة الأميركية في ليبيا، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة «تطلعها إلى إطلاق مفاوضات سياسية برعاية الأمم المتحدة غدا الثلاثاء، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2150»، في إشارة إلى المسار السياسي للحوار في جنيف.

ورحبت السفارات وبعثة الاتحاد الأوروبي بالتقدم المحرز خلال محادثات اللجنة العسكرية «5 + 5» للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق نار في ليبيا، حسب البيان المنشور على صفحة السفارة الأميركية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

ودعا البيان جميع الأطراف الليبية «إلى تجنب العرقلة، والانخراط بحسن نية بينما تمضي ليبيا قُدما في تحولها الديمقراطي».

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وكانت مقررة مجلس النواب، صباح الحاج، قالت في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن المجلس علق مشاركته في الحوار وطلب من الموجودين في جنيف العودة، بسبب «تدخل البعثة في قرار مجلس النواب»، كما علق المشاركة أيضا رئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس، حمودة سيالة، وبالمثل كان موقف رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذي ربط بين المشاركة وتوصل اللجنة العسكرية إلى اتفاق.

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