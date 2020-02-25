مؤسسة النفط: 2.1 مليار دولار خسائر «الإقفالات» خلال شهر

مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2.1 مليار دولار خسائر إقفالات الموانئ والمنشآت النفطية منذ 24 يناير الماضي، أي منذ نحو شهر.

ووصل الإنتاج اليومي من النفط إلى نحو 122 ألف برميل، حتى الأحد الماضي، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى توافر المحروقات في المناطق الشرقية والوسطى بكميات كافية لسد احتياجات النقل ومتطلبات المواطنين، حيث انتهت ناقلة محملة بغاز الطهي من التفريغ في ميناء بنغازي، ومن المتوقع وصول ناقلة بنزين غدا، بينما لا تزال مستودعات التخزين في طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية تعاني نقصا في الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية.