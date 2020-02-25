سفارة فرنسا تشيد بجهود وفدي «الوفاق» والقيادة العامة في اللجنة العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 فبراير 2020, 12:35 مساء
سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس دوهيلين، (أرشيفية: الإنترنت).

أشادت السفارة الفرنسية في ليبيا بجهود وفدي حكومة الوفاق وقوات القيادة العامة المشاركين في محادثات اللجنة العسكرية «5+5».

وهنأت السفارة الوفدين «على جهودهما الجادة لإنهاء العنف»، منوهة بأن الحوار هو الحل لإنهاء الأزمة، حسب تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأمس الإثنين، أعلنت البعثة الأممية إلى ليبيا توصل اللجنة العسكرية إلى مسوَّدة اتفاق وقف مستدام لإطلاق النار، في نهاية الجولة الثانية من المحادثات، التي تناولت أيضًا إعادة الأمن والاستقرار إلى المناطق المدنية.

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ومن المقرر أن تلتقي اللجنة الشهر المقبل في جنيف لاستئناف المباحثات، واستكمال إعداد اختصاصات ومهام اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ الاتفاق المنشود، حسب بيان البعثة الأممية لدى ليبيا.

ويوم الخميس الماضي، أعلن المبعوث الأممي، غسان سلامة، إحراز تقدم في اجتماعات اللجنة العسكرية في جنيف، قائلاً: «أحرزنا تقدمًا في مسألة إبعاد المعارك في ليبيا عن مناطق السكن، إضافة إلى إنجازات اتفاق تبادل للأسرى»، منوهًا بأن طرفي الحوار في اللجنة وافقا على ضرورة تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار خلال الجلسة الأولى.

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