«أمن بنغازي»: ضبط أحد أفراد «عصابة المشعوذتين»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 فبراير 2020, 08:41 صباحا
أحد أفراد عصابة المشعوذتين في جالو (يمين) وفرد كان برفقته، 24 فبراير 2020، (أمن بنغازي)

أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط أحد الأفراد ضمن عصابة المشعوذتين، اللتين أُلقي القبض عليهما في وقت سابق بمدينة جالو.

تعود بداية الواقعة إلى تلقي معلومات من مدينة الكفرة بأن شخصًا يحمل الجنسية السودانية يتولى جلب كتب لأعمال السحر إلى المشعوذتين، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وراقبت الأجهزة الأمنية الرجل حتى انتقل إلى مدينة بنغازي، حيث أُعد له كمين في منطقة الماجوري، وضبط هناك وبحوزته أكياس وبعض الأشياء خاصة بالشعوذة وكتب سحر.

واعترف المتهم بأنه جلب هذه الأشياء من السودان، وقد اُتُّخذت جميع الإجراءات القانونية معه.

وكان أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي ضبطوا «أخطر مشعوذتين» في جالو، حيث تقيمان في جالو بطريقة غير نظامية، وسبق لهما الدخول إلى ليبيا خلسة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الصحة العالمية» تدعو العالم إلى الاستعداد لـ«وباء عالمي محتمل» جراء كورونا ...
دولى
مكافحة الأمراض: ليبيا في أقل مراتب الخطورة الخاصة بفيروس «كورونا»
ليبيا
تسجيل 152 حالة وفاة بـ«كورونا» في الصين وكوريا خلال يوم
دولى
ضبط 84.200 ألف قرص هلوسة قادمة ضمن شحنة سيارات بميناء الخمس
ليبيا
ماذا قال باشاغا عن المخابرات والميليشيات والفساد في الداخلية؟
ليبيا
إيران: ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجدّ إلى 8 أشخاص
دولى
روسيا تنفي التخطيط لعقد مؤتمر جديد حول ليبيا
ليبيا
كاتب روسي يؤكد أهمية ليبيا لمصالح روسيا الجيوسياسية والاقتصادية
ليبيا
باشاغا لـ«بلومبرغ»: إذا طلبت واشنطن قاعدة في ليبيا فلن نمانع
ليبيا
«بي بي سي»: جراح «الأخطاء القاتلة» الممنوع في بريطانيا يعمل بمصراتة
ليبيا
محمد بزيك.. ليبي يكرس حياته لرعاية أطفال تخلى عنهم ذووهم لإصابتهم بأمراض نادرة
ليبيا
إردوغان يؤكد وجود مقاتلين سوريين موالين لتركيا في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الطريقة المثالية لتطهير اليدين